Colombia: Despliegue militar de EEUU no es invasión, Story

“Lo que no es, lo que todo el mundo cree que es, es un grupo para una invasión o enfrentamiento militar directo contra Venezuela, este no es el tamaño necesario para hacerlo”, afirmó el ex diplomático, en declaraciones a Blu Radio, al añadir que la flotilla desplegada “tiene la capacidad de bombardear, pero no tiene la capacidad de invadir”.

Story recordó que cuando su país emprendió acciones militares contra la isla antillana de Granada en 1983 desplegó unos 7000 hombres y equipos decididos a entrar en ese territorio, mientras que la flotilla dispuesta en estos momentos en el Caribe está compuesta por unos 4000 hombres.

Para el ex embajador el despliegue militar es solo “una muestra de fuerza en la región y una amenaza para los grupos de narcotraficantes”, al recordar que el presidente norteamericano, Donald Trump, está en contra de las invasiones.

“Me preocupa porque a veces yo creo que Miami y Macondo son la misma ciudad, que vienen las lluvias para borrar la memoria.

Hay una cierta expectativa de que Estados Unidos va a resolver la situación en Venezuela”, se lamentó Story, sobre la manera como muchos venezolanos en la diáspora han interpretado esta acción militar, que desde el inicio Washington dijo que era para contrarrestar el tráfico de drogas en esa zona del continente.

(ANSA).