Colombia.- Detenido en Madrid un fugitivo colombiano miembro del ELN por blanqueo y financiación del terrorismo

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) - Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, han detenido a un fugitivo colombiano miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el acusado, alias "Mono Gerly", formaba parte del "Frente de Guerra Oriental", un grupo armado organizado de la guerrilla colombiana que se establecía como tercer cabecilla del Comando Central.

Su función dentro de esta organización paramilitar, que opera en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá, y de la que formaba parte desde el año 2004, cumplía funciones como blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, por las que ha sido detenido, además de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravados, a través de empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda nacional y extranjera.

Gracias a este modus operandi conseguían un sistema aparentemente legal para blanquear activos procedentes de actividades del narcotráfico y la extorsión, además de otros delitos conexos.

LAVADO A TRAVÉS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

El fugitivo se consolidó como el encargado dentro de la organización para desplegar el personal integrante de las redes de apoyo al terrorismo del ELN, manejando los laboratorios para el procesamiento de narcóticos, la entrega de dinero en efectivo y US$ que provenían de actividades ilícitas que más tarde legalizaba a través de la compra de terrenos, fincas, vehículos, inmuebles y divisas en casas de cambio.

Tras la realización de las primeras comprobaciones, los agentes de la Policía averiguaron que el fugitivo se habría afincado en la localidad de Madrid desde octubre de 2025, junto a su mujer y que cambiaba constantemente de ubicación.

Después de conocerse que el detenido podría haber abierto un comercio en el centro de Madrid, se estableció un dispositivo de vigilancia en los alrededores del mismo, dando como resultado la localización del individuo cuando este y su pareja se disponían a entrar en el local.