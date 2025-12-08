Colombia.- Detenido por amenazar en plena calle a unos niños con un cuchillo de grandes dimensiones

PALMA, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, de origen colombiano, por amenazar con un cuchillo a dos niños que estaban jugando en la calle.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, los hechos se produjeron el pasado jueves en la zona de Arxiduc, cuando dos menores estaban jugando.

Un hombre se les acercó y les recriminó que se estuvieran burlando de él. Acto seguido, el presunto autor esgrimió un cuchillo de grandes dimensiones mientras les incitaba a que se le acercaran y acometer contra ellos. Instantes después, el hombre se fue del lugar sin llegar a agredirles.

Una hora más tarde, el asaltante regresó y, de nuevo, comenzó a decirles a los niños que se acercasen mientras esgrimía de nuevo el cuchillo. El presunto autor les dijo "venid y veréis lo que va a pasar". Estos últimos, huyeron y llamaron a la Policía Nacional.

Pocos minutos más tarde, llegó una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano y localizó a las víctimas, que contaron lo ocurrido, y al presunto autor. Este último negó los hechos, pero, al cachearle los agentes, encontraron que portaba un cuchillo de unos 30 centímetros.

Por ello, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de amenazas graves.