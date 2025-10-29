Colombia.- Detenido un hombre de 47 años en Logroño por provocar una explosión de gas butano para matar a su vecino de arriba
Colombia.- Detenido un hombre de 47 años en Logroño por provocar una explosión de gas butano para matar a su vecino de arriba
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LOGROÑO, 29 Oct. 2025 (Europa Press) - Un hombre de 47 años, de nacionalidad colombiana, ha sido detenido en Logroño por la Policía Nacional por tentativa de homicidio al provocar una explosión de gas butano, el 14 de octubre de este año, en el 6ºC del número 37 de Pérez Galdos, para acabar con la vida de su vecino de arriba, con quien mantenía problemas de convivencia. Una operación de la que han informado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda; el jefe superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado; y el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Eduardo Esteban Pinillos. Éste último ha señalado que cuando fue detenido el presunto autor "no negó los hechos". ((HABRÁ AMPLIACIÓN CON FOTO))
Más leídas
- 1
“Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística
- 2
El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre
- 3
Tras la victoria electoral, Milei convoca a los gobernadores para el jueves y se pone al frente de una mesa de diálogo
- 4
Sorpresa en el Masters 1000 de París: Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz, con el mejor punto del torneo