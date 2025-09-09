Colombia: Detenidos dos hombres por agredirse mutuamente en la vía pública en Palma

PALMA, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, ambos de origen colombiano, por agredirse mutuamente en la vía pública en Palma. Han sido arrestados como presuntos autores de un delito de lesiones, provocados con una botella de cristal y arma blanca.

Según ha informado la Policía en un comunicado, en la madrugada del pasado lunes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano que realizaban labores de seguridad y vigilancia por la Plaza de las Columnas de Palma observaron a un varón tendido en el suelo y rodeado de un charco de sangre, por lo que procedieron a su auxilio inmediato y solicitaron asistencia del 061.

El hombre manifestó que las heridas se las había ocasionado otro varón, quien, en el transcurso de una fuerte discusión, sacó una navaja, se abalanzó sobre él y le apuñaló en la mano derecha.

Por otro lado, otra patrulla de la Policía Nacional fue requerida por varias personas y una de ellas, otro varón, presentaba abundantes cortes de diversa gravedad en la cabeza y en la espalda. Los agentes le preguntaron por la causa de éstas y dijo que, tras una fuerte discusión con un compatriota suyo, éste le había agredido con una botella de cerveza y le había sustraído el teléfono móvil.

Así, las patrullas infiriendo que ambos varones se habían provocado estas heridas, se procedió a la formal detención de ambos como autores de dos delitos de lesiones, si bien los presuntos autores fueron trasladados a un centro médico donde se les atendió por las heridas que presentaban y, tras esto, ingresaron en las dependencias de seguridad de la Jefatura Superior de Policía en calidad de detenidos.