Colombia: Detenidos en Portugalete los dos presuntos autores de un robo con violencia en Cintruénigo

PAMPLONA, 28 Oct. 2025 (Europa Press) - La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 35 años, uno de nacionalidad chilena y otro colombiana, en la localidad vizcaína de Portugalete como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento de Cintruénigo. Uno de los autores utilizó un arma blanca para hacerse con una recaudación de 320 euros. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre alrededor de las 18 horas. Uno de los implicados accedió al local esgrimiendo un cuchillo y reclamando el dinero de la caja registradora, mientras su compañero lo esperaba a las afueras, como conductor de un vehículo preparado para la huida, según ha informado la Guardia Civil. La investigación permitió identificar el vehículo utilizado tras la revisión de imágenes. El coche fue localizado estacionado en una calle de Bilbao, donde se estableció un dispositivo de vigilancia. A primera hora del día siguiente, los agentes observaron a los sospechosos subir al vehículo y emprender la marcha, momento en el que se verificó que su apariencia coincidía con la facilitada por los testigos y con la indumentaria empleada durante el robo. La detención se efectuó en la localidad de Portugalete, dando por esclarecido el delito. Los arrestados, residentes en esta localidad, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Barakaldo.

