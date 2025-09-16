Colombia detiene compra de armas a EE.UU. tras fin de certificación como aliado antidrogas

LA NACION

Colombia detuvo la compra de armamento a Estados Unidos, luego de que Washington retiró la certificación al país como aliado antidrogas, anunció este martes el ministro del Interior.

El lunes el gobierno de Donald Trump consideró insuficientes los esfuerzos de Bogotá para frenar el narcotráfico y dejó de reconocerlo como socio en la guerra contra las drogas, en medio de un estancamiento de las relaciones con el mandatario izquierdista Gustavo Petro.

En respuesta a esa decisión, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aseguró que "a partir de este momento" "no se le comprarán armas a Estados Unidos", en una entrevista con Blu Radio.

