Colombia: detienen en aeropuerto de Bogotá a ruso señalado de terrorismo

El extranjero arribó al país en un vuelo de la compañía Turkish Airlines y pretendía seguir su trayecto hacia el balneario caribeño de Cartagena de Indias (norte), pero fue interceptado por oficiales del Grupo de Control a Viajeros Especiales de Migración Colombia.

De acuerdo con las autoridades, Alimov, de 42 años, es “buscado por las autoridades de Estados Unidos por conspiración para secuestrar o asesinar personas en Europa, brindar apoyo material y financiar actos terroristas”.

Migración Colombia, que entregó al extranjero a autoridades encargadas de su envío a Estados Unidos, dijo que la investigación de los norteamericanos ubican a Alimov, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, en un supuesto plan para “asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente conocidas en Europa”, sin entrar en detalles.

Agregó que el 17 de octubre de 2024 habría girado cerca de $60.000 para financiar la operación y acordado pagar hasta US$1,5 millones por cada objetivo. Es buscado por suministro de información técnica y el reclutamiento de otros implicados; uno de los cómplices fue arrestado en marzo de 2025 en Nueva York (ANSA)