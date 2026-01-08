Colombia dice mediación de Qatar y Arabia Saudita fue clave para llamada entre Trump y Petro

BOGOTÁ, 8 ene (Reuters) -

Qatar, Arabia Saudita, El Vaticano y Europa mediaron para concretar la llamada entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, que permitió desescalar la tensión entre Bogotá y Washington, reveló el jueves la canciller del país sudamericano.

“Desarrollamos unas acciones de buscar esa mediación de terceros países como Arabia Saudita, Qatar, Europa, El Vaticano y muchos otros actores internacionales que propiciaran que se diera este diálogo y que se pudiera desescalar”, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, en una conferencia de prensa.

Los presidentes de Estados Unidos y de Colombia acordaron reunirse en Washington próximamente durante una llamada telefónica que sostuvieron el miércoles para discutir desacuerdos y que alivió los crecientes roces diplomáticos entre los dos países.

La tensión se avivó el fin de semana después de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con el derrocamiento y captura del mandatario de la nación petrolera, Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense admitió el domingo la posibilidad de lanzar en Colombia una acción militar similar a la realizada en Venezuela, lo que provocó el rechazo de Petro.

“El papel de los países árabes ha sido muy importante porque han sido muy comprensivos de nuestra situación, han tenido una atenta escucha a nuestras solicitudes y han dado su fruto, en lo que se han comprometido y estamos agradecidos con ellos”, precisó la canciller, que no dio detalles sobre los países de Europa que mediaron para aliviar la tensión con Estados Unidos.

Los dos mandatarios han mantenido unas tensas relaciones en el último año. Petro cuestiona el intervencionismo y la injerencia del presidente estadounidense, incluidos los más de 30 bombardeos a lanchas que presuntamente transportaban cocaína en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico en los que han muerto al menos 110 personas.

Trump ha acusado repetidamente a Petro, sin presentar pruebas, de permitir un flujo constante de cocaína hacia Estados Unidos, y el domingo se refirió a Petro como "un hombre enfermo". El mandatario colombiano se ha defendido con el argumento de que en su Gobierno se han realizado los mayores decomisos de cocaína en la historia.

Villavicencio dijo que el restablecimiento del diálogo con Estados Unidos es el comienzo para construir una relación bilateral sobre bases claras y respetuosas. (Luis Jaime Acosta)