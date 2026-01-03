Colombia dice que pedirá convocar al Consejo de Seguridad de la ONU y que mueve tropas a la frontera

3 ene (Reuters) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que intentará convocar una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por lo que calificó como "agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina", tras los bombardeos de fuerzas de Estados Unidos en Venezuela.

"Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas", señaló el mandatario en una publicación en la red social X.

Petro agregó que tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Colombia se decidió desplegar fuerzas públicas en la frontera por una posible entrada masiva de inmigrantes. (Escrito por Javier López de Lérida, editado por Javier Leira)