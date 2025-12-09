Colombia.- Diez investigadores se reúnen en Guadalupe en el marco del seminario Premio Europeo Carlos V-Foro Europeo de Discapacidad

MÉRIDA, 9 dic. 2025 (Europa Press) -

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha organizado el Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V de Estudios Pluridisciplinares sobre la Europa Contemporánea- Foro Europeo de la Discapacidad titulado 'Unidos en la diversidad: el impacto de la Unión Europea en la vida de las personas con discapacidad' que reunirá a diez investigadores de España y Colombia, y a expertos de Alemania, Bélgica, España, Francia, Serbia, del 16 al 18 de diciembre en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en España.

Los investigadores seleccionados están realizando sus trabajos en las universidades de Almería, Rey Juan Carlos, Valladolid, Barcelona, Castilla la Mancha, Extremadura, Complutense de Madrid, así como en la Universidad Christian Albrecht de Kiel (Alemania) y la Universidad de Caldas (Colombia).

El objetivo de este encuentro es analizar y debatir aspectos como la contribución de la Unión Europea a la inclusión y la realización de los derechos de las personas con discapacidad; el papel de las instituciones y organismos europeos en el desarrollo de iniciativas y políticas dirigidas a promover, garantizar y reforzar los derechos de las personas con discapacidad, y el papel del movimiento europeo de la discapacidad en la defensa y contribución de una Unión más inclusiva para las personas con discapacidad, entre otros temas, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Posteriormente, los trabajos presentados se publicarán en la colección 'Cuadernos de Yuste' que edita la Fundación Yuste.

En la inauguración del seminario, que correrá a cargo del director general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Pablo Hurtado, también intervendrá el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad y presidente del jurado de las Becas, Ioannis Vardakastanis, quien recibió el Premio Europeo Carlos V en 2022 en nombre de la entidad.

AMPLIO PROGRAMA

El programa del seminario doctoral se completa con las aportaciones de distintos profesores y expertos como el codirector de la Cátedra de Cultura de la Seguridad Euro-Atlántica de la Universidad Europea de Valencia y miembro de la Red Euro-Iberoamericana Alumni de Yuste, Fréderic Mertens; la investigadora de la Universidad de Lovaina y miembro de la Red Alumni de Yuste, Ana Milošević; la catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, Rosa Martínez de Codes, y el catedrático Jean Monnet de Integración Europea de la Universidad Sorbona Paris IV, Eric Bussière.

El seminario doctoral está codirigido por la catedrática Jean Monnet 'ad personam' y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores, Teresa Freixes, y por el director de la Fundación Yuste, Juan Carlos Moreno.

Los investigadores seleccionados pasarán a formar parte de la Red Euro-Iberoamericana de Alumni de Yuste, que tiene como objetivo facilitar el intercambio de proyectos e información entre los investigadores especialistas en temas europeos que han obtenido una de las Becas Premio Europeo Carlos V.

Hasta la fecha se han beneficiado de estas becas más de 130 investigadores que están repartidos por las principales universidades, instituciones y centros de investigación de diferentes países como Alemania, Bélgica, Brasil, Chipre, Colombia, Cuba, España, Francia, Italia, México, Marruecos, Perú, Polonia, Portugal, Ucrania, Reino Unido y Rusia.

El Seminario Doctoral cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe y la Universidad de Extremadura.

Además, forma parte del Sello de Patrimonio Europeo, una acción de la Unión Europea que pretende promover los valores de convivencia democrática y el diálogo intercultural.