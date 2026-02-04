Colombia: Divulgan supuesto audio que incrimina a hermano de Petro

"Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debería evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y sí tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña", dijo un aparte del audio difundido por Dávila.

Marín Silva dijo tener "videos, audios y consignaciones" que probarían sus afirmaciones y que prometió que entregará a la justicia de Estados Unidos. "Tenemos pruebas donde se le pasó plata no solamente para su campaña, sino para cosas del día a día. Esas pruebas las vamos a pasar en los Estados Unidos", afirmó en el audio revelado por Dávila.

El jefe de la banda criminal conocida como "La inmaculada" fue enviado el martes a la Corte Distrital del Este de Texas donde hay un proceso judicial en su contra por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas a Estados Unidos. (ANSA).