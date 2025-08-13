Colombia: Doloroso mensaje de viuda de Miguel Uribe

“Hoy siento que mi alma se desgarra en 1000 pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá”, escribió Tarazona, en sus redes sociales.

La esposa del senador baleado, quien resistió durante más de dos meses y murió la madrugada del lunes anterior, ha sido un faro en medio de la oscuridad en la que se encuentra el país, dividido más que nunca y sometido a las frases de odio instigadas por políticos que han aprovechado la circunstancia para hacer proselitismo sobre la base del miedo y la ira.

Tarazona reclamó justicia y no venganza, en medio de su dolor, y se ha mantenido fuerte incluso en la víspera cuando llevó a su hijo de cuatro años a la cámara ardiente en el Capitolio para que se despidiera de su padre, en un momento desgarrador.

“Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí”, reclamó la viuda del congresista, cuyos restos serán inhumados este miércoles en el Cementerio Central de Bogotá, luego de una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Bogotá, oficiada por el cardenal José Luis Rueda Aparicio. (ANSA).