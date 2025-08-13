LA NACION

Colombia: Doloroso mensaje de viuda de Miguel Uribe

A horas del sepelio del senador asesinado.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Colombia: Doloroso mensaje de viuda de Miguel Uribe
Colombia: Doloroso mensaje de viuda de Miguel UribeJAIME SALDARRIAGA - AFP

“Hoy siento que mi alma se desgarra en 1000 pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá”, escribió Tarazona, en sus redes sociales.

La esposa del senador baleado, quien resistió durante más de dos meses y murió la madrugada del lunes anterior, ha sido un faro en medio de la oscuridad en la que se encuentra el país, dividido más que nunca y sometido a las frases de odio instigadas por políticos que han aprovechado la circunstancia para hacer proselitismo sobre la base del miedo y la ira.

Tarazona reclamó justicia y no venganza, en medio de su dolor, y se ha mantenido fuerte incluso en la víspera cuando llevó a su hijo de cuatro años a la cámara ardiente en el Capitolio para que se despidiera de su padre, en un momento desgarrador.

“Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí”, reclamó la viuda del congresista, cuyos restos serán inhumados este miércoles en el Cementerio Central de Bogotá, luego de una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Bogotá, oficiada por el cardenal José Luis Rueda Aparicio. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. De qué se trata la enfermedad causada por la bacteria detectada en un queso que alertó al Ministerio de Salud
    1

    Listeriosis: de qué se trata la enfermedad causada por la bacteria detectada en un queso que alertó al Ministerio de Salud

  2. El tiempo en la Ciudad: ¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
    2

    El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?

  3. Un intendente y candidato peronista dijo que no apoya una postulación de Máximo Kirchner para diputado
    3

    Un intendente y candidato peronista dijo que no apoya que Máximo Kirchner se postule para diputado

  4. L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”
    4

    L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”

Cargando banners ...