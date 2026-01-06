Colombia: dos personas detenidas señaladas de trata de personas

La Fiscalía aseguró que la pareja contactó a al menos tres mujeres en 2023, a quienes les ofrecieron trabajos altamente remunerados en Noruega, les tramitaron sus documentos de viaje y hasta las amedrentaron en caso de retractarse o denunciar el plan.

Las pruebas recaudadas por las autoridades señalaron que las mujeres que viajaron a Oslo "lejos de trabajar en condiciones dignas, fueron sometidas a tratos crueles e inducidas a realizar actividades de tipo sexual para cubrir gastos de manutención y hospedaje".

La pareja de colombianos detenidos y acusados por este delito fue enviada a prisión, en tanto que hay una orden de arresto internacional contra un ciudadano colombo-noruego, quien se cree es el jefe de la organización. (ANSA).