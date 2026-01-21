Colombia: dos personas liberadas tras secuestro del ELN en el este del país

Se trató de los hermanos Hugo y Luis González Godoy, retenidos por el llamado Frente de Guerra Oriental del ELN el pasado 9 de enero en zona rural del municipio de Tame, en el departamento de Arauca (este).

"Cada liberación tiene un profundo significado humano, no solo para quienes recuperan su libertad, sino también para sus familias, que pueden dejar atrás la incertidumbre y reencontrarse con sus seres queridos", afirmó Stijn Houben, jefe de operaciones del CICR en Colombia.

Mientras que la Defensoría del Pueblo le pidió a los grupos armados ilegales liberar a todos los secuestrados de "manera inmediata e incondicional", al señalar que en lo corrido de este año han sido secuestradas cinco personas solo en el departamento de Arauca. (ANSA).