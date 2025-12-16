Colombia: Dos policías muertos en atentado en Cali

Los uniformados realizaban labores de vigilancia y patrullaje en el parque de recreación del barrio Mariano Ramos cuando fueron atacados con un artefacto explosivo. Inicialmente los policías resultaron heridos por las esquirlas, de manera que fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili, donde fallecieron.

Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, anunció una recompensa de hasta US$52.000 "por cualquier información que permita identificar no solamente a los autores materiales de ese hecho, sino también a los intelectuales y de nuevo hacemos un llamado al gobierno sobre las capacidades que se requieren contra estos grupos armados organizados, que la única intención que tienen es la de afectar la vida y tranquilidad de los caleños".

El funcionario urgió "acciones contundentes" por parte del Ejecutivo para contrarrestar no solo los ataques del ELN sino a otras organizaciones criminales que buscan intimidar a la población.

"Es una mañana triste para Cali", afirmó Alejandro Eder, alcalde de esa ciudad, quien señaló que "no podemos permitir que nos vuelvan a llevar por la senda de terrorismo", al subrayar que este año son 12 las víctimas mortales en esa capital en este tipo de atentados. (ANSA).