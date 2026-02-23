Colombia-Economía: Banco Central alcanza cifra récord por rendimiento de reservas

La cifra es considerada un récord frente al dato histórico de 2024, cuando el Emisor le giró al Estado unos US$2.700 millones, por cuenta de las mismas utilidades.

"Afortunadamente el Banco ha tenido unos resultados extraordinariamente buenos en materia financiera. Durante los últimos años venimos batiendo récords de utilidades y para 2025 estas fueron de casi US$13,9 billones, más de lo que estábamos proyectando y sustancialmente superiores a las obtenidas en 2024, que en su momento fueron un récord histórico", afirmó Villar, en declaraciones al diario económico Portafolio.

Explicó que el resultado final del balance de 2025 y lo que se le girará al gobierno hace parte de un ejercicio en el que se restan algunos egresos que son reservas destinadas a inversiones que hace el Banco en temas culturales y lo demás llega a las cuentas de la nación (ANSA).