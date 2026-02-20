Colombia: Ecopetrol reporta aumento de reservas al cierre de 2025

En cuanto al Índice de Reposición de Reservas (IRR), la compañía dijo que fue la más alta de los últimos cuatro años, con el 121% de incorporación.

Con estas cifras las reservas del país se elevaron a 7,8 años, de acuerdo con la certificación emitida por tres firmas especializadas independientes.

La compañía dijo que el "pilar técnico más relevante" para alcanzar estos logros ha sido la ejecución de proyectos de recobro mejorado, entendido como el conjunto de técnicas para aumentar la producción de crudo en pozos maduros, mediante labores en tres campos petroleros, además de las gestiones operativas en dos de los campos más importantes en la historia de la exploración petrolera local, Rubiales y La Cira-Infantas, detalló Ecopetrol (ANSA).