Colombia-Ecuador: Bogotá entrega a Quito a un exconcejal acusado de crimen
Ecuatoriano Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, acusado de tentativa de homicidio
Morocho Rodríguez fue detenido en la víspera cuando intentaba salir de Colombia hacia Venezuela, por el Control Migratorio Atanasio Girardot, en frontera con ese país, en el noreste.
Sobre el político pesa una orden de arresto desde septiembre del año anterior, emitida por la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas, por presunta participación en el asesinato de un dirigente del sector de transportistas de esa provincia, ocurrido a inicios de 2025.
Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, sostuvo que la detención y posterior entrega de esta persona demuestra "la efectividad de los mecanismos de cooperación binacional" y la manera como trabajan los sistemas de control migratorio de ambas naciones. (ANSA).