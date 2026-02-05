Colombia-Ecuador: Bogotá y Quito exploran salidas a la crisis comercial

Así lo confirmó la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, quien aseguró que los países negocian una salida a la crisis actual y hay planteada una reunión entre funcionarios de ambos gobiernos para superar la situación.

"Estamos en un proceso de negociación. Hicimos una propuesta y ellos hicieron una contrapropuesta. Debemos reunirnos este fin de semana o a más tardar el siguiente", aseguró Villavicencio a Blu Radio.

La jefa de la diplomacia dijo que las mayores complejidades de las discusiones son las referentes a la venta de energía colombiana a Ecuador y el costo del transporte de petróleo local por un oleoducto ecuatoriano, cuyo costo aumentó en un 900%.

"Los otros aspectos son en materia de seguridad y no son complejos, porque nosotros estamos comprometidos a erradicar en nuestra frontera 5.000 hectáreas de área de coca y reforzar la presencia del Ejército para combatir el crimen", agregó la canciller, citada por Blu Radio.

Colombia y Ecuador entraron en "guerra comercial" desde el pasado 21 de enero cuando el presidente Daniel Noboa anunció el aumento del 30% a los aranceles para el ingreso a su mercado de productos colombianos aduciendo falta de colaboración en materia de seguridad. Bogotá respondió con un aumento similar a las importaciones ecuatorianas y la suspensión de la venta de energía a su vecino. (ANSA).