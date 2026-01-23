Colombia-Ecuador: Comunidad Andina ofrece mediar

El secretario general de la organización con sede en Perú, Gonzalo Gutiérrez, ha enviado comunicaciones a los presidentes de Colombia y Ecuador, solicitando la postergación de las medidas anunciadas y poniendo a disposición de la CAN para facilitar el diálogo directo.

El objetivo, según un comunicado, es abordar las preocupaciones de ambas partes de forma coordinada.

Para la Comunidad, el contexto regional actual exige priorizar la integración latinoamericana como base para el bienestar de los ciudadanos, evitando escaladas que puedan comprometer las relaciones económicas consolidadas.

Colombia y Ecuador se encuentran entre los principales socios comerciales del bloque, que también incluye a Bolivia y Perú. (ANSA)