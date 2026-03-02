Colombia-Ecuador: empresarios de ambos países piden cesar "guerra comercial"

"Tenemos que hacer un llamado serio y firme a los dos gobiernos para que se sienten a solucionar sus diferencias y para que la moneda de cambio entre sus diferencias no sea el bienestar de los consumidores, de los trabajadores y del sector productivo", afirmó Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), durante un encuentro virtual con sus pares de Ecuador.

Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y del Comité Empresarial Ecuatoriano, aseguró que la medida adoptada por la administración de Daniel Noboa, de elevar los aranceles de los productos colombianos al 50%, tendrá un efecto en el empleo.

La dirigente gremial sostuvo que no se entiende cómo el gobierno de Noboa habla de crear más empleos cuando su medida arancelaria afecta de manera directa a 2.000 empresas ecuatorianas y pone en riesgo "al menos 200.000 empleos".

Sostuvo además que el alza de los aranceles, que Ecuador llama "tasa de seguridad", generaría un dólar de recaudación frente a seis que se pierden por importaciones formales, eso sin sumar el peso que esa medida pueda tener en el PIB del país, debido al ecosistema empresarial que depende tanto de lo que su país le vende a Colombia como de lo que importa.

"El total del comercio entre los dos países alcanza aproximadamente 3.000 millones de dólares. Los gobiernos deben ser conscientes de que estamos jugando con mucha historia y con la prosperidad de familias y de trabajadores que se han preparado para ganar su espacio en el mercado", dijo Mac Master.

Colombia alista un decreto para elevar también en 50% los aranceles a un grupo amplio de productos ecuatorianos, en retaliación a las medidas adoptadas por Quito. (ANSA).