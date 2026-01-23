Colombia-Ecuador: Petro lamenta actitud de Ecuador

"Les vendimos energía cuando la necesitaban, pero ahora, como no la necesitan, entonces están viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita, pero a mí no me gusta gritar", afirmó el mandatario sin mencionar nombres, durante la inauguración el jueves de un radar en el aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia, capital del departamento del Amazonas.

Durante su intervención, Petro le pidió a la fuerza pública que haya "control absoluto" de la frontera con Ecuador por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia.

Recalcó que "es una orden" para "toda la fuerza, de sus superiores, detener cualquier entrada de insumos de fentanilo a Colombia con rumbo a donde sea".

Por su parte, Ecuador sostuvo que la imposición de aranceles a Colombia "no es una medida política, sino una respuesta de defensa nacional", como declaró la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

Para Morillo, la medida "no constituye una guerra comercial, sino un instrumento temporal para proteger la soberanía y la seguridad del país".

Ecuador argumentó que ha realizado "esfuerzos genuinos de cooperación" sin recibir una respuesta comparable de Colombia, y la medida se mantendrá vigente hasta que surjan "resultados verificables" de colaboración.

Morillo, sin embargo, descartó un deterioro en las relaciones bilaterales, reiterando que "los lazos comerciales y fraternales no se romperán" y que Quito sigue centrado en el diálogo.

La ministra rechazó cualquier influencia externa, aclarando que la decisión tomada "no tiene nada que ver" con la futura relación con Estados Unidos y que fue resultado de una "decisión soberana" del gobierno ecuatoriano. (ANSA).