Colombia-Ecuador: Petro pidió a Trump que hable con Noboa

"Le pedí al presidente Trump que me ayudara en ese aspecto, que ya que habíamos sido amigos, pues con Noboa volviéramos a ser amigos y él dijo bueno voy a llamarlo", afirmó Petro, en declaraciones a Caracol Radio.

El mandatario sudamericano se reunió el martes con Trump en la Casa Blanca y entre los temas que abordaron estaba el asunto del narcotráfico, entre otras la situación de violencia en Ecuador por el surgimiento de organizaciones mafiosas en ese país.

"El narcotráfico está huyendo hacia el sur, por la eficacia colombiana, pero eso no nos da risa, sino que estamos tratando de proponerle a Estados Unidos y al gobierno ecuatoriano que estamos listos para que entre los tres también destruyamos el narcotráfico en Ecuador", señaló Petro.

Aseguró que entre él y Noboa "no hay una enemistad" y atribuyó los resquemores actuales a "una bola" de desinformación "la misma que había entre Trump y yo que se ha deshecho", al asegurar que "hay fuerzas" que "les interesa que los países rompan sus relaciones diplomáticas porque son la mafia".

Colombia y Ecuador están inmersos en una "guerra económica", luego que Noboa le pusiera el 30% de los aranceles a los productos colombianos, aduciendo falta de colaboración en la lucha contra organizaciones criminales, decisión que Bogotá respondió con una medida similar y con la suspensión de la venta de energía eléctrica al norte de Ecuador.

Entre tanto, el martes, una protesta conjunta paralizó el Puente Internacional de Rumichaca, principal enlace entre Colombia y Ecuador. Transportistas, comerciantes y ciudadanos de ambos países bloquearon el cruce para exigir el fin inmediato de la guerra comercial entre ambos gobiernos.

El núcleo de la disputa son los nuevos aranceles aduaneros impuestos por Quito y las consiguientes medidas de represalia adoptadas por Bogotá, que están sofocando las economías de las zonas fronterizas.

Ondeando banderas tricolores compartidas por ambos países y coreando consignas de unidad, los manifestantes denunciaron que los aranceles del 30% a las importaciones no afectan a los gobiernos, sino a la población y al sector logístico local.

Las asociaciones gremiales exigen a los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa que dejen de lado las tensiones políticas y entablen de inmediato conversaciones técnicas para resolver la disputa.

"La seguridad es una cosa, el comercio es otra", reiteran los líderes de la protesta, advirtiendo que sin el levantamiento de las sanciones, la parálisis económica de ciudades fronterizas como Ipiales y Tulcán será irreversible. (ANSA).