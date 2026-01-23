Colombia-Ecuador: Quito no levantará aranceles hasta que se haga lo que pide, ministra

"En el momento en el que el presidente Petro realmente pueda tomar esta medida de conjunto de combate ante el crimen organizado se revisará; esta tasa estará vigente hasta que haya este compromiso claro y medible", afirmó la ministra de Gobierno ecuatoriana, Nataly Morillo, en declaraciones a Blu Radio.

La encargada de los temas de política al interior de Ecuador desestimó el uso de la frase "guerra de aranceles", al señalar que se trata de "un tema de firmeza y de soberanía en respuesta a la seguridad que necesitamos nosotros en el Ecuador" y al subrayar que "no es una medida ni comercial ni política es una herramienta de defensa nacional".

"No es una guerra comercial, más bien ante el escenario que le estoy comentando de guerra contra el crimen organizado y al no haber recibido una reciprocidad por parte del gobierno colombiano se ha decidido imponer esta tasa del 30% a las importaciones colombianas y se aplicará hasta que exista un compromiso real y efectivo para combatir de manera conjunta el crimen organizado trasnacional en la zona fronteriza", recalcó Morillo.

Bogotá respondió a la "guerra comercial" planteada por Ecuador con una medida similar de aranceles también por el 30% a 20 productos ecuatorianos, además cortó en la víspera el suministro de energía que le vendía al norte de ese país.

La Ministra ecuatoriana desestimó las cifras del comercio entre los dos países, que de acuerdo con la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex) le significaron al país ventas entre enero y octubre de 2025 por 1.529 millones de dólares e importaciones de su vecino por 680 millones, al tiempo que sostuvo que la crisis energética de hace unos años era un problema de "planeación" de anteriores gobiernos que el mandato de Noboa ya superó. (ANSA).