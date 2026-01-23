Colombia-Ecuador: Quito pide mover cita con Colombia para próxima semana

"El Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana para poder mantener diálogos, pero insistir en la posición del Ecuador sobre este tema tan importante", afirmó desde Bruselas Sommerfeld, en medio de la disputa arancelaria entre las dos naciones.

Colombia le había planteado a Ecuador una reunión para el próximo domingo de los ministerios de Exteriores, Comercio y Defensa de ambos países, en un intento por superar la crisis diplomática actual derivada de la imposición por parte de Ecuador de una tasa del 30% a los aranceles para el ingreso a su mercado de los productos colombianos, en razón a temas de seguridad.

"Lo que el Ecuador ha hecho no es poner un arancel, no nos equivoquemos, es una tasa de seguridad que se está poniendo a los productos para poder cubrir este costo, que al día de hoy no es comparado sino que mayormente se lo deja a costo del Ecuador y si hablamos de costo no hablamos solamente de gasto en seguridad, sino el costo de las vidas de los ecuatorianos y de la violencia", afirmó Sommerfeld, en declaraciones a la prensa.

La imposición de los aranceles ecuatorianos, bajo el argumento de que necesita un compromiso de Colombia en la lucha contra el crimen organizado en la frontera común, fue respondida por Bogotá con una elevación similar de los aranceles a grupos de productos ecuatorianos y la suspensión de la venta de energía al norte de ese país. (ANSA).