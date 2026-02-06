Colombia: EE UU entrega blindados para lucha contra grupos armados ilegales

La ceremonia de entrega, precisó el Ministerio colombiano de Defensa en un comunicado, tuvo lugar en Tolemaida, en presencia del comandante del Ejército de Colombia, general Royer Gómez, y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara.

La entrega forma parte del Programa de Financiamiento Militar Extranjero del gobierno estadounidense, que en los últimos años permitió a Bogotá adquirir helicópteros, vehículos blindados y otros sistemas para combatir a los grupos armados ilegales y el narcotráfico. El Ejército de Colombia aclaró que los once vehículos se suman a una flota de 145 unidades ya desplegadas en varias regiones del país como parte de la modernización de las Fuerzas Armadas. (ANSA)