Colombia-EEUU: Advertencia de congresista de EEUU a Petro

“Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”, afirmó Giménez, de 71 años, republicano de origen cubano y exalcalde del condado de Miami-Dade.

El legislador respondió así a la posición asumida por Petro, que sostuvo que “quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el "cártel de los soles", esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak y solo sirve para invadir países”.

Petro aseguró, desde sus redes sociales, que las inteligencias de Estados Unidos y Europa saben que el tráfico de drogas que pasa por Venezuela y el noreste de su país está a cargo de una organización denominada la "Junta del Narcotráfico", un grupo que hasta ahora no ha sido reconocido por ninguna agencia antidrogas internacional.

Pero para Washington, el "cártel de los soles" es “un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro”, según la descripción del Departamento del Tesoro.

Petro añadió hoy en otro mensaje que “no debe haber guerra en lo que fue la Gran Colombia, eso puede costar heridas irreversibles por generaciones”, justo cuando buques militares estadounidenses fondean en aguas del Mar Caribe, en el marco de la lucha antinarcóticos de Washington. (ANSA).