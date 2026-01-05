Colombia-EEUU: Bogotá reitera su voluntad en lucha antidrogas

"Colombia ratifica su voluntad en la coordinación y cooperación con Estados Unidos para la lucha contra las estructuras criminales y carteles de la droga, con base en asistencia económica, tecnológica y de inteligencia de los Estados Unidos para destruir campamentos de carteles, laboratorios y estructuras narcotraficantes en todo el territorio nacional, pero con más fuerza en la frontera colombovenezolana contra las estructuras del ELN".

Así lo manifestaron los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Andrés Idárraga, en un mensaje conjunto en sus redes sociales.

Añadieron que esta manifestación se le comunicó a Washington, a través de agencias de inteligencia.

Las expresiones de los dos ministros ocurren en medio de la tensión entre Bogotá y Washington, luego de que Trump deslizara la posibilidad de efectuar en Colombia un operativo similar al que se realizó en Venezuela, a lo que Petro respondió que está listo para tomar las armas y defender la soberanía de su país.

(ANSA).