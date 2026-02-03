Colombia-EEUU: Petro habló de su lucha contra el narcotráfico antes de cita con Trump

Petro entregó una cortas declaraciones difundidas por Presidencia junto a una de sus hijas, una de sus nueras y uno de sus nietos, en el que lamentó que sus descendientes estén en el "exilio" y al asegurar que "se debe a la lucha contra el narcotráfico, porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad, no es un discurso".

El mandatario recordó que como senador dedicó 15 años de su vida parlamentaria a debates que llevaron a que una parte del Congreso de entonces fuera juzgado por vínculos con los grupos paramilitares.

"Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola, porque una Colombia en paz es una Colombia que prima la belleza y no la codicia", expresó el mandatario.

Petro vestía un abrigo negro, camisa blanca y corbata dorada y llevaba consigo una cartapacios de documentos en la mano al momento de subirse a la camioneta que lo llevó de la sede de la Embajada de su país a la Casa Blanca, a la que llegó puntual a las 11 horas locales (16 GMT).

Previó a la reunión, que se concertó mediante una llamada telefónica entre Petro y Trump, las cancillerías acordaron que los temas del encuentro girarían alrededor de la lucha antinarcóticos, los temas de seguridad regional y el comercio.

