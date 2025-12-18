Colombia-EEUU: Petro ironiza con norma de Trump sobre fentanilo

"Yo estoy de acuerdo con Trump en que el fentanilo es el arma de destrucción masiva más letal que se cierne sobre la sociedad de los Estados Unidos que lo consume", afirmó el mandatario colombiano en un mensaje en X, en el que añadió que, sin embargo, ese país "debe cuidar que se deje de producir mayoritariamente en Estados Unidos".

Esta semana desde Washington, Trump firmó una orden ejecutiva en la que declaró al fentanilo, un medicamento elaborado por farmacéuticas usado en el área quirúrgica y convertido en droga, como arma de destrucción masiva, en el marco de su lucha antidrogas y como parte de la continuidad de su discurso de poner el tema del consumo interno lejos de sus fronteras y como argumento para ejercer presión militar y política regional.

Petro sostuvo que su país, el mayor productor de cocaína del mundo, "colaborará con todo para evitar que lleguen insumos para su producción" e incluso recordó que extraditó a un compatriota suyo por elaborar ese tipo de droga, aunque "leyendo su caso este colombiano producía el fentanilo en Pensilvania", afirmó.

Semanas atrás, Bogotá prohibió la circulación interna de los precursores químicos para la producción de fentanilo, además presentó un proyecto de ley para penalizar con condenas de prisión de entre 10 a 30 años a quienes produzcan y trafiquen con esa droga sintética. (ANSA).