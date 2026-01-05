Colombia-EEUU: petro responde a desafío de Elon Musk

"He sido elegido para hacer justicia a mi pueblo, he logrado muchas cosas y es mi pueblo el que decide si me defiende o no.

Ni plata ni plomo amigo, amor y Libertad es lo que hace que podamos tener una mejor humanidad", afirmó Petro desde su cuenta de X.

La expresión "plata o plomo" es atribuida al jefe mafioso Pablo Escobar, cuando amenazaba con la muerte o con aceptar dinero corrupto a funcionarios y jueces que se oponían a sus acciones.

Petro se manifestó en desacuerdo con la acción militar realizada por militares estadounidenses que apresaron a Maduro, de manera que ordenó el traslado de tropas y ayuda humanitaria a la frontera con Venezuela, ante el temor de que haya un desplazamiento masivo de venezolanos.

Este sábado, durante la explicación dada por Donald Trump frente a la situación de Venezuela, el mandatario norteamericano deslizó una suerte de amenaza velada a Petro al sostener que "produce cocaína y la envía a Estados Unidos, así que debería tener cuidado de que no lo pillen". (ANSA).