Colombia-EEUU: Petro sale en defensa de Bogotá ante Trump

“Si no conoce Bogotá, no puede saberlo. El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten, que Bogotá es uno de los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la tierra”, manifestó Petro desde su cuenta de X.

La respuesta del mandatario llega un día después de que el presidente estadounidense anunciara el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C. para combatir la inseguridad y la delincuencia, que justificó utilizando como ejemplos a Bogotá y Ciudad de México, como lugares con altas tasas de criminalidad.

“La tasa de asesinato en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México. Algunos lugares que escuchas como los peores lugares de la tierra son mucho más altos”, argumentó Trump en su intervención.

En su declaración desde la Casa Blanca, el mandatario norteamericano sostuvo que las cifras de criminalidad en Washington se sitúan en 27 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes frente a 15 por cada 100.000 habitantes de Bogotá y 10 por cada 100.000 habitantes en Ciudad de México.

“¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, cuestionó Trump. (ANSA).