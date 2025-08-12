Colombia-EEUU: Petro se refiere a Trump y Bogotá

“Dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche, yo podría impedirlo y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos”, afirmó Petro, durante una ceremonia de ascensos de la Policía, en la escuela de formación General Santander, en Bogotá.

Landau anunció en Washington que llegaba la noche de este martes a Bogotá para participar mañana en las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, asesinado en un atentado.

En su discurso, Petro volvió a referirse a los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que Bogotá y Ciudad de México eran ciudades de alta peligrosidad, para justificar la militarización de Washington.

“La tasa de asesinato en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México. Algunos lugares que escuchas como los peores lugares de la tierra”, argumentó Trump.

“Dice que Bogotá es fea, no sé si es una amenaza o qué, pero Bogotá tiene una tasa de homicidios entre 11 y 12 por cada 100.000 habitantes y Washington 25. Washington es dos veces más violenta que Estados Unidos y allá vive Trump y aquí vivo yo, ¿qué es más feo?”, cuestionó Petro. (ANSA).