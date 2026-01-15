Colombia-EEUU: reunión Petro-Trump será el 3 de febrero

"El Consejo de Ministros tiene un tema que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia, entre los gobiernos, entre los presidentes, que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión que es determinante", afirmó Petro, durante la televisación de su primer encuentro del año con su equipo de gobierno en Casa de Nariño, sede presidencial.

"Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general de cualquier lugar del país no sufra y esté tranquilo", agregó el Jefe de Estado.

Petro y Trump hablaron telefónicamente durante 55 minutos el pasado 8 de enero, en medio de las tensiones y amenazas desatadas desde la capital estadounidense contra el mandatario sudamericano, lo que disipó el clima de confrontación y desembocó en una invitación del colombiano a la Casa Blanca.

Petro confió en que la reunión del próximo 3 de febrero no sea extensa y pueda con datos dar cuenta de la lucha antinarcóticos de su administración, al reiterar sus acusaciones a sectores de oposición de derecha de crear un ambiente hostil en Washington en su contra y de su gobierno, incluso ahora que se ha establecido una línea de comunicación directa. (ANSA).