Colombia-EEUU: Senador Bernie Moreno se refiere a Venezuela

“Maduro no es el presidente de Venezuela, él es un criminal, es un narcotraficante, es la persona que más ha destruido ese gran país y yo creo que el reign of terror (reino de terror, NDR) de Maduro ya está para acabar, yo creo que no acaba este año”, aseguró Moreno en declaraciones a W Radio.

El congresista republicano no lanzó ningún tipo de advertencia sobre el gobierno de Caracas, solo añadió que confiaba en que la población de esa nación decida que no puede seguir más en el poder. "Yo creo que la gente de Venezuela ya no puede con esta persona manejando este país", afirmó.

Sin embargo, Moreno recordó que Washington elevó a US$50 millones la recompensa que permita la detención de Maduro.

También señaló que "el presidente Donald Trump va a ser el presidente más importante para América Latina desde el presidente Monroe; no hemos puesto suficiente atención en América Latina y eso va a cambiar", advirtió.

Está previsto que Moreno y el también congresista estadounidense igualmente de origen colombiano Rubén Gallego se reunirán mañana en Bogotá con el presidente, Gustavo Petro, de quien el senador dijo que la Casa Blanca espera las mejores relaciones en el año que le resta de mandato.

Veremos "qué podemos hacer en este año que sea positivo", afirmó Moreno, que sostuvo que el "espíritu" de la relación con Colombia en estos 12 meses será de respeto, al señalar que Petro no es Maduro, puesto que al mandatario colombiano lo eligieron sus compatriotas en las urnas. (ANSA).