Colombia-EEUU: Sería un error una acción en Venezuela, Petro
Ante el despliegue de buques en el Caribe.
- 1 minuto de lectura'
“Los gringos están en la olla (en dificultades, NDR) pensando que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia a lo mismo”, manifestó el mandatario la noche del martes durante el desarrollo de un Consejo de Ministros, transmitido por redes sociales.
Petro incluso aseguró que le envió un mensaje a Donald Trump, a través de un "emisario", en el que le advirtió sobre ese error.
“Yo le dije a Trump, a través de sus emisarios, que eso sería el peor error y no es como la prensa dice que somos aliados de (Nicolás, NDR) Maduro. Yo voy a pasar aquí y Maduro va a pasar, cualquiera que sea el año, el mío está fijado por la Constitución”, puntualizó.
Sectores políticos en Colombia y de oposición en Venezuela han interpretado el despliegue militar norteamericano como una suerte de anuncio hacia el gobierno de Caracas, justo días después de que Washington aumentara a US$50 millones la recompensa para apresar a Maduro. (ANSA).
Otras noticias de Venezuela
- 1
El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
- 2
La diplomacia de Trump revela lo poco que entiende a Putin
- 3
Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
- 4
Franco Mastantuono y un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid