Colombia-EEUU: Sería un error una acción en Venezuela, Petro

“Los gringos están en la olla (en dificultades, NDR) pensando que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia a lo mismo”, manifestó el mandatario la noche del martes durante el desarrollo de un Consejo de Ministros, transmitido por redes sociales.

Petro incluso aseguró que le envió un mensaje a Donald Trump, a través de un "emisario", en el que le advirtió sobre ese error.

“Yo le dije a Trump, a través de sus emisarios, que eso sería el peor error y no es como la prensa dice que somos aliados de (Nicolás, NDR) Maduro. Yo voy a pasar aquí y Maduro va a pasar, cualquiera que sea el año, el mío está fijado por la Constitución”, puntualizó.

Sectores políticos en Colombia y de oposición en Venezuela han interpretado el despliegue militar norteamericano como una suerte de anuncio hacia el gobierno de Caracas, justo días después de que Washington aumentara a US$50 millones la recompensa para apresar a Maduro. (ANSA).