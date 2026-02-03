Colombia-EEUU: Vicepresidenta Márquez envía mensaje de respaldo a Petro

"Unidos promovemos diálogos de alto nivel que protegen la soberanía y reafirman la dignidad y grandeza de Colombia", expresó Márquez desde su cuenta de X.

Para hoy también están previstas algunas movilizaciones en respaldo de Petro, por invitación del candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda.

De acuerdo a la agenda remitida hoy por Presidencia, la reunión de Trump y Petro iniciará a las 11 de la mañana local (16 GMT), una vez concluya no habrá declaraciones públicas, pero a las 16 horas locales (21 GMT) está programada una conferencia de prensa por parte de la delegación colombiana en la sede de la embajada en Washington.

Está previsto que Trump y Petro hablen de lucha antinarcóticos, seguridad regional y comercio durante el encuentro. La prensa local señaló que el mandatario entregará una serie de regalos típicos, entre ellos productos hechos de café y cacao, a su anfitrión y a su equipo de trabajo. (ANSA).