Colombia: Ejército busca a tres militares desaparecidos en medio de combates
Tras choques con la guerrilla en el sur del país
La Cuarta División del Ejército precisó que se desplegaron más hombres para sostener los combates y para buscar a los uniformados desaparecidos, no solo con hombres en terreno expertos en este tipo de labores, sino con apoyo aéreo.
"Las operaciones militares continúan de forma sostenida y focalizada en el área, manteniendo la ofensiva operacional sobre esta estructura ilegal y reforzando el dispositivo de seguridad para salvaguardar a la población civil y consolidar el control territorial", precisó el Ejército.
Añadió que se mantiene contacto con los parientes de los militares desaparecidos, a quienes se les ha brindado apoyo emocional, a la espera de noticias positivas.
Como parte de los enfrentamientos contra los disidentes del EMFB, el fin de semana en esa zona del país, se reportó la muerte de un soldado y heridas a nueve más, quienes fueron trasladados a centros asistenciales (ANSA).