Colombia: Ejército busca a tres militares desaparecidos en medio de combates

La Cuarta División del Ejército precisó que se desplegaron más hombres para sostener los combates y para buscar a los uniformados desaparecidos, no solo con hombres en terreno expertos en este tipo de labores, sino con apoyo aéreo.

"Las operaciones militares continúan de forma sostenida y focalizada en el área, manteniendo la ofensiva operacional sobre esta estructura ilegal y reforzando el dispositivo de seguridad para salvaguardar a la población civil y consolidar el control territorial", precisó el Ejército.

Añadió que se mantiene contacto con los parientes de los militares desaparecidos, a quienes se les ha brindado apoyo emocional, a la espera de noticias positivas.

Como parte de los enfrentamientos contra los disidentes del EMFB, el fin de semana en esa zona del país, se reportó la muerte de un soldado y heridas a nueve más, quienes fueron trasladados a centros asistenciales (ANSA).