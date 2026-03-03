Colombia: Ejército colombiano bombardea a la guerrilla

Así lo reportó desde su cuenta de X el presidente, Gustavo Petro, que calificó la operación de "golpe estratégico" contra esa organización bajo el mando de Néstor Gregorio Vera "Iván Mordisco".

"Más de 25 fusiles recuperados, 5 ametralladoras M60, explosivos y miles de municiones. Se recuperaron menores, dos personas se entregaron y dos fueron capturadas", precisó Petro.

El Hospital Militar Central de Bogotá informó la noche del lunes de la recepción de tres militares heridos, dos soldados profesionales y un oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en medio de los enfrentamientos de las tropas contra las disidencias en el Guaviare.

Los especialistas reportaron que uno de los uniformados fue intervenido quirúrgicamente y precisó que los tres heridos estaban "en condiciones estables, bajo estricta observación médica y recibiendo atención integral por parte de un equipo multidisciplinario especializado", sin entrar en detalles.

(ANSA).