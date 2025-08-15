Colombia: El colombiano Kevin Castillo, nuevo 'stagiaire' del Movistar Team

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ciclista colombiano Kevin David Castillo reforzará temporalmente, a partir de este viernes y hasta final de la temporada 2025, al Movistar Team, ha confirmado el equipo español, con el que disputará este mismo viernes en el Circuit Franco Belge.

"Su llegada responde al interés del equipo por seguir promoviendo el talento joven y brindar oportunidades de desarrollo en el máximo nivel del ciclismo profesional", informó la escuadra telefónica.

"Con esta incorporación, Movistar Team reafirma su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos, especialmente en Latinoamérica, una región históricamente vinculada al ADN del equipo", añadió.

Castillo ya conoció a sus nuevos compañeros tras unirse, el pasado mes de diciembre, a la concentración de pretemporada de Movistar Team en Valencia. Recientemente, disputó la Vuelta a Colombia, donde fue tercero en las etapas 7 y 8 y en la que concluyó en decimotercera posición en la clasificación general.

Este mismo viernes, el corredor se integra en el bloque dirigido por Eusebio Unzué y correrá en el Circuit Franco Belge. También participará en competiciones seleccionadas del calendario europeo con el objetivo de "continuar su formación en un entorno de alto rendimiento" y valorar su adaptación a las exigencias del pelotón WorldTour.

"Estoy muy contento de integrarme, el resto de la temporada, al Movistar Team. Estoy muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo y también me llena de orgullo el poder estar aquí. Daremos lo mejor en las próximas carreras y esperamos hacerlo muy bien. Un agradecimiento a todo el Movistar Team por esta oportunidad", indicó Castillo.