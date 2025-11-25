Colombia.- El Conquense confirma que Blessd estará en La Fuensanta el 6 de diciembre para disputar un torneo de exhibición

CUENCA, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Conquense ha hecho oficial la visita a La Fuensanta de la estrella de la música urbana Blessd el próximo 6 de diciembre. El artista colombiano, que ha invertido en el grupo que se ha hecho cargo este año de la Balompédica, visitará por primera vez Cuenca para participar en un torneo de exhibición en el que se enfrentará junto a sus amigos a un equipo encabezado por su manager Dímelo Jara, que también se ha sumado al nuevo proyecto del Conquense.

El club ha informado por ahora de que esta jornada, en la que la Balompédica se enfrentará al Socuéllamos y será Día del Club, habrá invitados sorpresa, fan zone y dj en directo. Blessd llegará a Cuenca un día después de su actuación en el Palacio de Vistalegre de Madrid, una de las paradas de su gira por Europa.