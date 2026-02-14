Colombia: El Consejo de Estado suspende aumento del salario mínimo

El alto tribunal ordenó al ejecutivo que emita, en un plazo de ocho días, una nueva norma transitoria basada en parámetros económicos objetivos como la inflación y la productividad, en sustitución del controvertido "salario vital".

La reacción del gobierno fue inmediata. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, definió la sentencia como "absolutamente contradictoria e irrespetuosa hacia el país y los trabajadores", y no descartó movilizaciones sindicales como respuesta.

Con el mismo tenor el ministro del Interior, Armando Benedetti, atacó al Poder Judicial afirmando: "Esto demuestra que no quieren ayudar a los menos favorecidos; es una decisión política ante todo".

Pese al bloqueo legal, el tribunal aclaró que los salarios ya pagados con el aumento no tendrán que ser devueltos, garantizando la seguridad económica de los empleados a la espera de la resolución definitiva del conflicto. (ANSA).