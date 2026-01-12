Colombia: el ELN lanza propuesta de "acuerdo nacional", más de lo mismo

El grupo guerrillero le planteó a las "fuerzas políticas y sociales" colombianas, "construir un Acuerdo Nacional para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de siete décadas", que conduzca a la nación a edificar su "futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías".

La propuesta sugiere que en el marco de la campaña electoral, que llevará en mayo a los colombianos a las urnas para elegir nuevo presidente, se produzca un debate de esa propuesta de manera que el gobierno electo se sienta a negociar con esa organización ese "acuerdo nacional".

Dicha propuesta estaría fundada en un cambio del modelo político, la erradicación de la pobreza, el fin del paramilitarismo, la corrupción y la persecución por ideas políticas, así como un nuevo marco económico, un "plan" para ponerle fin al narcotráfico y unas fuerzas militares dedicadas a defender a la población, la democracia y la soberanía.

De concretarse ese acuerdo habría que legitimar todas esas transformaciones a través de un "proceso constituyente popular", de acuerdo a la fórmula propuesta por el ELN.

La iniciativa de los rebeldes no es nueva, es una copia de los temas que se pactaron en el "acuerdo de México" en marzo de 2023 con el gobierno de Petro, que a su vez recogió seis de los puntos de la agenda de las discusiones que esa organización sostuvo con la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), recordó hoy el diario El Espectador.

El actual Ejecutivo rescató esas conversaciones de paz, frustradas en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), y les dio un nuevo impulso, pero como ocurrió en mandatos anteriores, la negociación se frustró porque el ELN saboteó los avances argumentando que el gobierno había estimulado una disidencia de su organización en el sur del país, al advertir que no dejarán nunca las armas y al elevar la violencia contra la sociedad civil y las fuerzas militares en el noreste.

En enero del año pasado, el ELN lanzó una ofensiva sin precedentes contra las disidencias de las extintas Farc en la región Catatumbo, en la frontera con Venezuela, lo que provocó el desplazamiento de 82.955 personas y dejó 163 más asesinadas, todo ello para demostrar su control de la zona, que tanto las autoridades como expertos de la conflictividad interna señalan de ser un foco de cultivos ilícitos y de trasiego de la droga.

Desde hace unos meses, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refiere al ELN como "cártel" de narcotráfico y ha dicho que parte de lo que quiere conversar con autoridades de Estados Unidos, en el viaje que inició hoy a Washington, es la de pedir un aumento de la cooperación con ese país en materia de tecnología para atacar a las estructuras de ese grupo guerrillero en la zona de frontera.

"Queremos que estructuras del ELN que delinquen en zona de frontera y carteles como el de alias "Mordisco", que opera en Amazonas, Cauca y Nariño, sean objetivos comunes para emplear todas las capacidades tecnológicas disponibles", dijo Sánchez a la prensa, en declaraciones recientes.

El Ejecutivo por ahora se ha mantenido al margen de la propuesta del ELN, que abiertamente lo excluye, una iniciativa de baja resonancia local, salvo para algunos candidatos de centro y centroderecha que le dijeron "no" al "acuerdo" rebelde.

"Ahora nos quieren ofrecer una constituyente y una revolución por decreto. ­Inadmisible! Hoy la democracia en Colombia está en serio peligro", aseguró el candidato independiente de centro Sergio Fajardo.

Mientras que Juan Manuel Galán, precandidato de centro-derecha, aseguró que "la democracia no se negocia con fusiles. Punto", al sostener que "Colombia no negocia su futuro con quienes secuestran y asesinan". (ANSA).