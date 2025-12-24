Colombia: El ELN se ha desprestigiado, Comisionado de paz

"Creo que el ELN ha tenido un peor año, su desprestigio a nivel nacional ha ido en aumento, creo que casi nadie cree en el ELN como una organización política", afirmó el encargado por el gobierno de dirigir los temas de paz.

El 2025 cierra como uno de los años más violentos del ELN, que generó uno de los mayores desplazamientos de población civil de los últimos tiempos, con 82.955 personas desarraigadas y 163 homicidios, producto de un feroz ataque a las disidencias de las extintas Farc en el Catatumbo, en el noreste del país.

Esto se suma a una serie de atentados como el ocurrido la semana anterior en el que murieron siete militares y 30 más resultaron heridos, luego de lanzar explosivos desde drones a una base de entrenamiento del Ejército en el departamento del Cesar (norte), así como el llamado a un paro armado nacional.

Patiño reconoció la "capacidad de hacer daño" de este grupo guerrillero y sus demostraciones de violencia en varias zonas del país, pero se mantuvo en su tesis de que esas acciones son las causantes de su "desprestigio", en declaraciones a W Radio.

