Colombia: El Gobierno lamenta la muerte de Uribe y condena la violencia: "Es inaceptable y no tiene cabida en nuestras sociedades"

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha lamentado este lunes la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe y ha condenado la violencia, señalando que "es inaceptable" y que "no tiene cabida en nuestras sociedades".

En un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo ha mostrado su solidaridad a la familia de Uribe, quien a través de su mujer ha informado del fallecimiento del senador colombiano.

Uribe fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá. El precandidato presidencial salió gravemente herido tras sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Desde entonces se encontraba hospitalizado.

La Fiscalía de Colombia confirmó que al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado. Varias personas fueron detenidas por el caso, entre ellas el presunto autor intelectual del intento de asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño', y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.

