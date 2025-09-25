Colombia: El Grupo La Rábida impulsa el debate sobre investigación y práctica de la enfermería

HUELVA, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Grupo La Rábida (GUILR) ha celebrado su segundo conversatorio en el ámbito iberoamericano con la investigación y la práctica enfermera como eje central. Unas jornadas de dos días, organizadas por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquía (Colombia), en el marco de sus 75 años de historia, y financiadas por el grupo.

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, bajo el título 'Investigación en Enfermería, educación interprofesional y práctica colaborativa para mejorar la atención en los sistemas de salud', la cita se ha celebrado con propósito de socializar experiencias y contribuir a la construcción de un espacio iberoamericano de conocimiento, que favorezca también la cooperación de grupos y semilleros de investigación de instituciones de educación superior.

La directora ejecutiva del Grupo La Rábida, María de la O Barroso, ha sido la responsable de inaugurar este conversatorio, acompañada por el decano de la Facultad de Enfermería, Juan Guillermo Rojas, y por el jefe del Centro de Investigación en Enfermería y organizador del evento, Wilson Cañón.

El investigador Francisco Cruz Quintana, de la Universidad de Granada, ha sido el responsable de impartir la conferencia inaugural, con la temática 'Compartiendo experiencias de investigación en fin de vida, pérdidas y duelos'. Junto a este tema, se han abordado cuestiones como el cuidado de la sexualidad o el Alzheimer, la confluencia entre Enfermería e Inteligencia Artificial, la salud mental en los jóvenes o el rol de la práctica avanzada en Iberoamérica.

SOBRE LOS CONVERSATORIOS

Los conversatorios internacionales son una iniciativa del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, que contará en esta edición con tres propuestas. Dotado con 12.000 euros en ayudas para la organización de los coloquios, esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación de Huelva y tiene como objeto impulsar la cooperación en la Educación Superior, promover la convergencia entre sistemas y fomentar el intercambio de experiencias.

La primera propuesta ha sido organizada por la Universidad de Cartagena (UdeC), bajo el título 'América Latina frente a los escenarios de crisis mundial: perspectivas históricas y de actualidad'. Un conversatorio que ha tenido lugar en el Museo Histórico de Cartagena de Indias con la participación como panelistas de María Inés Tato (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Aldo Marchesi (Universidad de La República, Uruguay), Gabriel Merino (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) y Julián Andrés Lázaro (UdeC).

Tras la celebración del conversatorio sobre enfermería, el ciclo concluirá hablando sobre Hábitat y habitar, miradas desde la técnica, la cultura y la sostenibilidad para el ambiente construido, en una jornada que tendrá lugar el 20 de octubre con la organización de la Universidad Nacional de Colombia.