Colombia: El líder de las exFARC amenaza al presidente Petro

Reapareció en las últimas horas con una carta abierta al presidente Gustavo Petro denunciando la reciente detención de su hermano Luis Hernando Vera (alias 'El Mono') como una "represalia" del gobierno y amenazando con una nueva ola de violencia en el país.

"Su despotismo y arrogancia llevarán al país a nuevas décadas de lucha armada", escribe Mordisco, acusando al presidente de "atacar a las familias de los guerrilleros".

En la carta, el líder de las antiguas disidencias de las FARC también afirma que ya no está dispuesto a participar en las negociaciones de paz, alegando que el gobierno "intentó presionarnos para que nos rindiéramos".

"No fue una mesa de paz, fue una estrategia de guerra", afirmó.

El arresto de El Mono se produce en medio de los esfuerzos del gobierno por arrestar a los sospechosos de masacrar a 13 soldados en una emboscada en el departamento de Antioquia y de matar a cinco civiles en un atentado con bomba en el centro de Cali.

Estos dos incidentes ya se consideran una señal del posible inicio de un período de violencia que recuerda trágicamente a finales de la década de 1990, cuando el narcotráfico, la guerrilla y los grupos paramilitares asolaban el país. (ANSA).