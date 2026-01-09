Colombia: el llamado de las disidencias a la unión es "desespero", MinDefensa

"Uno encuentra en esas palabras amenazantes contra Colombia a un criminal muy afectado; el desespero de él lo ha llevado a pedir más ayuda, a pedir auxilio a los demás carteles del narcotráfico", afirmó Sánchez.

La noche del jueves circuló en redes sociales un video en el que Vera le pide al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las organizaciones disidentes del acuerdo de paz dejar de lado sus diferencias y unirse en una causa común contra "la intervención imperialista".

"El destino nos grita que es hora de juntarnos, del abrazo férreo en la trinchera común. Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta de intervención militar, de asfixias económicas, de dominación cultural, que cese toda forma de intervención imperialista", reclamó el jefe disidente.

Para Sánchez, los llamados de Vera son la evidencia del "daño que se le ha causado a esa estructura criminal", objeto de varios golpes militares recientes, al sostener que "no vamos a parar como fuerza pública para neutralizar esta amenaza", en declaraciones a W Radio. (ANSA).