Colombia: El ministro de Defensa colombiano informa del secuestro de 34 militares tras un operativo contra las FARC
Colombia: El ministro de Defensa colombiano informa del secuestro de 34 militares tras un...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha informado del secuestro de 34 militares durante el operativo que permitió matar a Willinton Vanegas Leyva, alias 'Dumar', figura clave del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El titular de Defensa ha explicado este martes en declaraciones a la prensa que los enfrentamientos, registrados en el departamento de Guaviare, duraron unas seis horas y se saldaron con al menos diez muertos y dos capturados, entre ellos un menor de edad.
En el marco del operativo también resultaron dañadas dos aeronaves de la Fuerza Aérea colombiana. "Esperamos que a través de la Defensoría del Pueblo --también hemos hecho un llamamiento a la ONU-- liberen y suelten a nuestros militares", ha dicho.
El Ministerio de Defensa colombiano informó en la víspera en redes sociales de que el operativo militar liderado por el Ejército se llevó a cabo en el municipio de El Retorno en colaboración con la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía.
Alias 'Dumar', con una trayectoria delictiva de 15 años, es responsable de haber liderado distintos atentados, incluido uno contra unidades militares en la vereda Bolivia, Argelia (Cauca) que se saldó con cuatro soldados muertos el pasado año.
El Ministerio indicó que "tenía la orden directa" del líder de esta disidencia, alias 'Mordisco', de consolidar los corredores estratégicos de Meta y Guaviare, con integrantes provenientes de Cauca y Nariño, para confrontar a las disidencias de alias 'Calarca', en alusión al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).
Otras noticias de Colombia
- 1
La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria
- 2
Santiago del Estero: un piloto de 26 años murió en un choque en cadena en plena carrera de motos
- 3
El Gobierno declaró en situación de crisis a una obra social y fijó un plazo para presentar un plan de contingencia
- 4
Javier Belgeri: el niño de Brigada cola que sufrió adicciones, excesos y ahora vuelve a actuar y sueña con una gran película